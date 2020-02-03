Оперативники отдела по борьбе экономическими преступлениями вместе с ОМОНом Росгвардии пресекли деятельность подпольного казино в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Как считает следствие, в декабре прошлого года группа людей организовала в подвале одного из домов на улице Тельмана в Энгельсе подпольное казино. Игорный дом просуществовал до 31 января, когда сотрудники правоохранительных органов эту деятельность прекратили.

Спецназ Росгвардии вломился в игровой зал, как раз в тот момент, когда проходил очередной сеанс игры. В ходе операции были изъяты 28 компьютерных системных блоков, использовавшихся для проведения азартных игр и свыше 30 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.