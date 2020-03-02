В Балашовском районе Саратовской области женщина арендовала помещение для азартных игр, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Жительница Балашова организовала нелегальный бизнес не далеко от родного города. В ходе проверки, оперативники выяснили, что несколько месяцев женщина снимала помещение для проведения азартных. Сотрудниками полиции и Росгвардии были изъяты покерный стол, фишки, несколько граммов наркотика растительного происхождения и травматический пистолет. В отношении 32-летней жительницы Балашова заведено уголовное дело. Кроме нее задержаны также 10 игроков.