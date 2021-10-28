Производственные объекты Саратовского филиала АО Ситиматик» готовятся к работе в зимних условиях. В цехах мусоросортировочных комплексов Энгельса и Балакова, а также на мусороперегрузочных станциях проводится дополнительное техобслуживание основного оборудования, обследуется техническое состояние подвижного состава спецтехники, — всего около 200 единиц.

По результатам проверки будет проведен ремонт или замена изношенных деталей и узлов.

—Такое комплексное обслуживание оборудования и спецтехники проводится на наших объектах каждые полгода. Дважды в день на комплексах и станциях делается экспресс диагностика оборудования обработки ТКО. Такие меры необходимы для продления срока службы концессионных объектов и поддержания эффективности их работы. Именно благодаря такому подходу на саратовских мусоросортировочных комплексах процент обработки ТКО достигает 100%. Это один из самых высоких показателей среди регионов России, — рассказал директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

АО «Ситиматик» в рамках концессионного соглашения с Правительством Саратовской области построило и эксплуатирует современную инфраструктуру отрасли обращения с ТКО: два мусоросортировочных комплекса с полигонами в Энгельсском и Балаковском районах и сеть мусороперегрузочных станций. Эксплуатация концессионных объектов является наглядным примером реализации инфраструктурного инвестиционного проекта, сочетающего финансовую эффективность для инвесторов и решение социально-экологических задач в регионе присутствия компании.