Во время своего визита в Саратов председатель ГД Вячеслав Володин назвал направления, в которых нужно работать в городе.

Отмечена необходимость смены управления районов города, чтобы в комфорте были жители и центра, и отдаленных поселков. В том числе, Поливановки, Агафоновки, Комсомольского поселка.

—Бизнес хотел прибрать к себе земли, откуда Вячеслав Володин переселил жителей в благотворительный дом. Здесь планируют строить жилье для инфекционной больницы. Именно сейчас необходимо думать о комплектовании врачами новых медицинских центров, — процитировал слова федерального политика депутат ГД Николай Панков в своем телеграм-канале.

Вячеслав Володин обозначил необходимость возврата ларьков и другого имущества муниципалитету через суды. И подчеркнул, что сейчас средств город получает куда больше чем раньше, но нужно понимать, каким будет Саратов.