Следователи смогут возбуждать дело по налоговым преступлениям только по материалам налоговых органов.

Напомним, сегодня уголовное дело (например, за уклонение гражданина от уплаты налогов) можно возбудить на основании заявления/сообщения о преступлении, постановления прокурора или явки с повинной.

На пленарном заседании, которое состоится 4 марта, депутаты рассмотрят поправки в статьи 140 и 144 Уголовно-процессуального кодекса.

Речь идет о запрете возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям без участия налоговых органов.

— Это позволит защитить граждан и юридических лиц от необоснованного уголовного преследования. Уверен, депутаты поддержат это решение и завтра закон будет принят Государственной Думой, — заявил в своё Телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.