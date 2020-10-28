Состояние здоровья председателя Саратовской областной думы Александра Романова улучшается, сообщила зампред думы Ольга Болякина открывая очередное заседание регионального парламента.

В самом начале депутат Дмитрий Чернышевский попросил сообщил о здоровье председателя парламента. Напомним, он ушел на режим самоизоляции в связи с выявленным коронавирусом.

— Здоровье его улучшается он проходит курс лечения, — сообщила вице-спикер Ольга Балякина.

Ответ депутата удовлетворил, после чего приступили к рассмотрению повестки заседания.