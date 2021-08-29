В Саратове состоялся очередной мастер-класс проекта «Мой бизнес».

Во вторник, 24 августа спикер Светлана Алаева поделилась своим опытом в сфере упраления фнансами.

О своем пути к финансовой грамотности она рассказала в интервью.

У Светланы собственное дело в области консультирования препринимателей. Во время лекции она рассказала, что ей неоднократно приходилось рассказывать своим клиентам, как правильно взаимодествовать с налоговой службой, а иногда даже помогала им остоять свои права в сфере налогов.

Программа пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированном президентом РФ Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.