Спикер проекта «Мой бизнес» маркетолог Сергей Грешнов рассказал о своем пути в сферу сервиса в области ресторанного бизнеса.

Сергей получил образование в области рекламы и маркетинга, после чего начал сотрудничество со сферой общепита, которая привлекала его.

Ресторанное дело имело большой спрос на услуги маркетологов и организацию клиентского сервиса, и именно в этом деле Сергей нашел себя.

Кроме того, Сергей имеет несколько совместных проектов с саратовским центром предпринимателя «Мой бизнес», в число которых входит первый саратовский ресторанный фестиваль «Ешь и пей», в рамках которого проходил летний лекториум на открытом воздухе.

Центр «Мой бизнес» проводятся в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.