Во вторник, 17 августа, в Саратове прошел мастер-класс для предпринимателей «Как гореть своим делом и не выгореть». Спикер Екатерина Быкова подробнее рассказала об актуальности проблемы эмоционального выгорания.

По ее словам, это весьма распространенная проблема, и ее клиенты нередко сталкиваются с ней. Екатерина ведет частную практику в области бизнес-коучинга, и имеет практический опыт ее решения.

В свое время Екатерина также прошла через эту проблему и, по ее словам, здесь нет одноразового решения. Важно регулярно поддерживать свою вовлеченность и всегда выделять себе время на отдых.

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным, при поддержке министерства экономического развития Саратовской области.