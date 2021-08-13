Приглашенный на Саратовский проект «Мой бизнес» спикер Андрей Рогатин рассказал о методах ведения бизнеса и ключевых моментах, влияющих на его эффективность.

Бизнесмен подробно рассказал о способах продвижения своих услуг в интернете, и наиболее продуктивных решениях часто возникающих проблем. Андрей Рогатин предложил множество решений для настройки таргетированной рекламы и подсказал каким образом следует оценивать ее эффективность.

По словам гостей мероприятия, на мастер-классе озвучили много методов, которые они не практиковали ранее.