Вчера, 14 августа, саратовский центр «Мой бизнес» провел бизнес-тренинг «О, дивный новый мир — пошаговый алгоритм предпринимателю по выживанию в цифровой реальности». Спикер тренинга Лариса Пашацкая рассказала об актуальности CRM-систем в интервью.

По ее словам, будущее стоит за автоматизацией процессов. Маркетинговые системы все продолжают развиваться, предприятия перерастают в крупные бренды, выстраивая сети с разнообразным спектром услуг. И это далеко не предел. Лариса убеждена, что в будущем появятся гораздо более совершенные системы организации маркетингового процесса.

Центр «Мой бизнес» работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.