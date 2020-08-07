Вчера, 6 августа, в администрации города состоялось совещание в преддверии нового учебного года, сообщает пресс-служба администрации города.

На совещании присутствовали руководители образовательных организаций, родители будущих школьников, глава города Михаил Исаев и его заместитель Александр Бурмак.

Напомним, ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин поручил нерастраченные со строительства ледовой арены в Студгородке деньги направить в школы Саратова. Позднее Михаил Исаев сообщил директорам, на что потратить полученные 500 тысяч рублей, а его заместитель Александр Бурмак пригрозил директорам школ не брать «поборов» с родителей.

Сейчас администрация города пыталась объяснить, на какие статьи расходов школам нужно направить денежные средства.

— Задача – чтобы родители больше не платили в школьные фонды. Если не

хватает ежегодного финансирования, то необходимо искать источники и

заниматься этим вопросом, — отметил глава города.

Выделенные средства необходимо потратить на те нужды, которые ранее оплачивали родители обучающихся. А в связи с эпидемиологической обстановкой в стране для школьников в первую очередь необходимо закупить средства индивидуальной защиты.

Администрациям школ поручено составить список трат и конкретизировать вопросы с распределением денег. Вскоре участники собрания встретятся вновь для подведения итогов.