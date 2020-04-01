Ранее неоднократно судимый житель Энгельса подозревается в краже спортивного питания из магазина в Саратове, сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

26 марта в полицию обратилась владелица магазина со спортпитом. Она рассказала, что у нее из торгового зала пропало несколько упаковок различной продукции для культуристов на 5,247 тысячи рублей. Было возбуждено уголовное дело и 31 марта оперативники задержали подозреваемого — 36-летнего ранее судимого за кражи жителя Энгельса.

Похищенное спортивное питание он вернуть не смог. Сейчас мужчину находится под подпиской о невыезде.