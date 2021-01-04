В Саратовской области 358 человек преодолели инвалидность благодаря занятиям в школе “РиФ”, с двоих ее сняли в 2020 году. Об этом сообщили в министерстве труда и соцзащиты региона.

В 2020 году спортсмены приняли участие в 18 соревнованиях, двух — международного уровня.

Они завоевали 85 медалей, из них 22 золотых, 33 серебряных и 30 бронзовых.

Кроме того, танцевальный инклюзивный коллектив «Вдохновение» стал лауреатом первой степени IV Международного фестиваля инклюзивного искусства среди 274 участников.