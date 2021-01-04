В Саратовской области 358 человек преодолели инвалидность благодаря занятиям в школе “РиФ”, с двоих ее сняли в 2020 году. Об этом сообщили в министерстве труда и соцзащиты региона.

В 2020 году спортсмены приняли участие в 18 соревнованиях, двух — международного уровня.

Они завоевали 85 медалей, из них 22 золотых, 33 серебряных и 30 бронзовых.

Кроме того, танцевальный инклюзивный коллектив «Вдохновение» стал лауреатом первой степени IV Международного фестиваля инклюзивного искусства среди 274 участников.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here