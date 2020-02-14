Прокуратура заставила спортивную школу из Вольска Саратовской области погасить задолженность перед частной фирмой, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Было установлено, что год назад руководство спортивной школы заключило контракт на монтаж пожарной сигнализации с ООО «Прайд». Работы была выполнена, однако школа не спешила ее оплачивать. В дело вмешались прокуроры, направив в администрацию Вольского района представление.

В результате долг спортшколы перед ООО в размере 46 тысяч рублей был погашен.