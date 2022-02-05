Сегодня, 5 февраля, на зимний олимпийских играх в Пекине состоялась смешенная эстафета по биатлону.

Российская сборная, в состав которой входят Александр Логинов, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова и Эдуард Латыпов, завоевала бронзу.

Медаль стала второй для сборной России на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Воспитанник саратовской школы биатлона, лидер сборной Александр Логинов отыграл минуту отставания на третьем этапе и вывел сборную на первое место.

На стрельбе Логинов допустил всего два промаха.