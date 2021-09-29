Спортсменка из Балашова Лада Леонтьева поедет на чемпионат по «Шахбоксу» — новому виду спорта, где перед поединком боксеры играют в шахматы.

Недавно спортсменка уже взяла две золотых медали в чемпионате России по шахбоксу в Санкт-Петербурге. Там участвовало 97 спортсменов из 21 региона страны. Лада Леонтьева взяла золотые медали в шахбоксе, в весовой категории до 64 килограмм и шахбокс-фите, в весовой категории до 75 килограмм. Шахбокс-фит не подразумевает спарринга после игры в шахматы. Вместо этого спортсмены поочередно боксируют грушу, жюри оценивает силу и технику ударов.

Сейчас спортсменка готовится к чемпионату мира в этой дисциплине. Она стала первой чемпионкой по шахбоксу в истории Саратовской области.