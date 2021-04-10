Спортсмены и общественники Саратовской области планируют принять участие в велопробеге «Поехали!», посвященном 60-летию со дня полета Ю.А. Гагарина в космос.

Член Общественной палаты Саратовской области Всеволод Хаценко уверен, что для многих жителей области, особенно города Саратова и Энгельса, празднование Дня космонавтики напрямую связано с посещением места приземления Юрия Алексеевича Гагарина.

— Для меня, уроженца города Энгельса, место приземления — это буквально — место притяжения. Традиция, привитая ещё в школе. А сегодня велопробег едва ли не единственная возможность в канун юбилея посетить родные просторы… Мне очень любопытно оценить новый туристический маршрут, тем более спортивного толка! — написал на своей странице в социальной сети Instagram Всеволод Хаценко.

В социальной сети Вконтакте появилась запись, что воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Надежда Губернии» со своим тренером тоже примут участие в велопробеге «Поехали!».

— Мы готовимся покорить….жалко, что не Космос, а только велодорожку в новом Парке покорителей космоса имени Юрия Гагарина, — написала тренер по велосипедному спорту Светлана Гайдаренко.

Напомним, 11 апреля пройдет велопробег, посвященный 60-летию со дня полета Ю.А. Гагарина в космос. Старт спортивных мероприятий состоится 11 апреля в воскресенье в 10:55 в Энгельсском районе в начале велодорожки к Парку покорителей космоса.