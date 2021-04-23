Спортсмены из Аткарска обратили за помощью к депутату Саратовской областной думы от партии «Единая Россия» Андрею Воробьеву. Активисты рассказали, что в городе не хватает современных площадок для занятия воркаутом.

Во время рабочей поездки парламентарий вместе с главой района Виктором Елиным встретился с общественниками.

— Договорились, что возьмем вопрос в разработку, подготовим предложения и обсудим их вместе с местными властями и горожанами. «Единая Россия» активно поддерживает спорт и стремление жителей к здоровому образу жизни. Поэтому будем искать возможность установить площадку в микрорайоне, — заявил Воробьев.