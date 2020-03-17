Сегодня, 17 марта, состоялось заседание Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Саратовской области, главным вопросом которого стало выдвижение кандидата на предстоящих 17 мая дополнительных выборах в Саратовскую областную думу шестого созыва по Ленинскому одномандатному округу №7, сообщает пресс-служба реготделения партии.

Единогласным решением членов совета партию на выборах представит выпускник СГУ имени Н.Г. Чернышевского Андрей Гарькавый.

Лидер регионального отделения, депутат Саратовской областной думы Зинаида Самсонова вручила кандидату партийный билет и пожелала успехов в предвыборной гонке, отметив, что региональное отделение «Справедливой России» прирастает активной молодежью, готовой бороться за права своих избирателей.