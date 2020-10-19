Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и его коллеги по фракции считают, что финансирование обеспечения инфраструктуры за счет субъектов РФ в отношении земельных участков, предоставленных многодетным семьям, является неподъемным обязательством для региональных бюджетов. В связи с этим, федеральный бюджет должен как минимум софинансировать эти обязательства или полностью взять их на себя в некоторых регионах.

Такую позицию лидер СР обозначил в ответе на обращение саратовского регионального отделения «Справедливой России», подготовленное по инициативе депутата Саратовской городской думы, председателя рабочей группы по вопросу обеспечения земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, необходимой инфраструктурой Максима Самсонова. В обращении указывалось на необходимость решения именно на федеральном уровне проблемы отсутствия инженерных коммуникаций на выделенных многодетным семьям земельных участках.

Сергей Миронов также сообщил, что направил депутатский запрос с предложениями саратовских справедливороссов в адрес Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с просьбой оценить представленные аргументы и представить предложения и позицию федерального правительства по данному вопросу.

Фракция «Справедливая Россия» в госдуме в свою очередь готовит законодательную инициативу, которая предусматривает возможность выбора гражданином между земельным участком и эквивалентной денежной суммой в случае отсутствия земельных участков с необходимой инфраструктурой. Суммы таких выплат должен софинансировать федеральный бюджет.

— Сегодня наступает время, когда формируются бюджеты всех уровней. И крайне важно, чтобы наша позиция была услышана федеральной властью. Только на строительство коммуникаций по водоснабжению и водоотведению в саратовских поселках Воробьевка и Латухино необходимо ориентировочно 575 миллионов рублей. Я официально обратился в мэрию Саратова с просьбой учесть данные средства при формировании городского бюджета на следующий год в рамках действующей муниципальной программы развития жилищно-коммунального хозяйства. И буду отстаивать эту позицию. Но комплексно решить проблему обеспечения коммуникациями тысяч выделенных земельных участков можно только при активной помощи федерального центра и выделении целевого федерального финансирования, — обозначил свою позицию по вопросу Максим Самсонов.