На Приволжской магистрали продолжаются мероприятия по адаптации вокзальных
комплексов для маломобильных пассажиров. В связи с этим на железнодорожных
вокзалах Саратова и Балаково проведена модернизация справочных видеотерминалов.
Специально для инвалидов-колясочников их оборудовали микролифтами, регулирующими высоту интерактивного табло.
Напомним, в октябре 2021 года на железнодорожных вокзалах Астрахани, Саратова,
Волгограда и Балаково были установлены справочные видеотерминалы. С их помощью
пассажиры могут узнать актуальную информацию о расписании, наличии и стоимости
билетов на поезда дальнего следования и электрички. Кроме того, в видеотерминалах
представлена подробная информация о сервисах и услугах, оказываемых на вокзале, в
том числе для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.
В случае возникновения дополнительных вопросов пользователи могут обратиться к
оператору call-центра, используя видеосвязь.