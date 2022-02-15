На Приволжской магистрали продолжаются мероприятия по адаптации вокзальных

комплексов для маломобильных пассажиров. В связи с этим на железнодорожных

вокзалах Саратова и Балаково проведена модернизация справочных видеотерминалов.

Специально для инвалидов-колясочников их оборудовали микролифтами, регулирующими высоту интерактивного табло.

Напомним, в октябре 2021 года на железнодорожных вокзалах Астрахани, Саратова,

Волгограда и Балаково были установлены справочные видеотерминалы. С их помощью

пассажиры могут узнать актуальную информацию о расписании, наличии и стоимости

билетов на поезда дальнего следования и электрички. Кроме того, в видеотерминалах

представлена подробная информация о сервисах и услугах, оказываемых на вокзале, в

том числе для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

В случае возникновения дополнительных вопросов пользователи могут обратиться к

оператору call-центра, используя видеосвязь.