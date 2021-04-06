В Саратове спрос на готовый бизнес по итогам первого квартала 2021 года вырос на 17 процентов. К такому выводу пришли аналитики одной из торговых интернет-площадок.

Чаще всего приобретают интернет-магазины, интерес к ним вырос на 89 процентов. На втором месте строительные компании — желание купить их увеличилось в 2,2 раза, а торговые предприятия на 22 процента.

Интерес к точкам общепита увеличился на шесть процентов, к предприятиям в сфере услуг на 17. Производственными компаниями стали интересоваться на 25 процентов чаще, а спрос на сельхозпредприятия вырос на 52 процента.