В минувшем году у многих появилась возможность частично выходить на работу и учебные заведения. Поэтому горожанам снова понадобился тот, кто может проследить за детьми.

Так, в Саратове спрос на нянь на Авито.Услугах вырос на 44% год к году. Об этом сообщила пресс-служба сайта.

Средняя цена за час работы няни в Саратове составляет 150 рублей. За дополнительную стоимость няня может не только посидеть с ребенком дома, но довести его до школы или на дополнительные занятия, а потом отвезти домой. А если родители хотят отследить перемещение ребенка, няня может отправлять им подробный фото- или видеоотчет.