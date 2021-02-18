Руководительница МБУ «Дорстрой» Юлия Иванова уходит со своего поста. Об этом сообщает телеграм-канал мэрии Саратова.

— Юлия Иванова покидает должность директора МБУ «Дорстрой» по собственному желанию. Последний рабочий день – 20 февраля. Новый руководитель учреждения будет назначен в ближайшее время, — говорится в сообщении.

Напомним, Юлия Иванова вступила в должность 14 октября после того, как бывший директор «Дорстороя» Александр Гусев пересел в кресло начальника комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Саратова, которое освободилось после увольнения Сергея Кузнецова.