Сегодня стали известны имена заместителей министра цифрового развития и связи Саратовской области Аделя Славутина.

Губернатор Валерий Радаев уже подписал соответсвующий документ с назначением заместителей на должности. Так, первым заместителем министра цифрового развития и связи стал Владимир Старков, который посвятил IT-сфере более 20 лет.

Должность заместителя принадлежит теперь Юлии Никопоренко. До этой должности она была советником министра строительства и ЖКХ региона по вопросам цифровой трансформации городской среды.

— Наши сотрудники обладают уникальным набором компетенций и мы готовы решать самые амбициозные задачи, — поделился Адель Славутин.