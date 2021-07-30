Муниципалитет Саратова продолжает сносить незаконно установленные ларьки. Мэр города Михаил Исаев в своем аккаунте соцсети Instagram отметил, что на рассмотрении судов различной инстанции находится свыше 30 дел, по 40 вынесены постановления о демонтаже, материалы переданы службе судебных приставов для исполнения.

Сегодня, 30 июля, в Ленинском районе Саратова начали сносить незаконно установленный ларек на Международной улице. Еще в феврале по решению Двенадцатого арбитражного суда постройка была признана незаконной. Его владелец отказался демонтировать объект, тогда за дело взялись приставы.