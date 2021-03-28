Домой Рубрики Новости Саратова Сразу пятеро машин столкнулись у железнодорожного вокзала в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Сразу пятеро машин столкнулись у железнодорожного вокзала в Саратове По Новости Саратова - 28.03.2021 112 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня утром, 28 марта, на пересечении улиц Слонова и Аткарской во Фрунзенском районе Саратова произошло ДТП. Об этом сообщили в городском УГИБДД. Дорогу не поделили пятеро машин, они получили малозначительные повреждения. Пострадавших нет. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Младенец пострадал в столкновении двух «Лад» в Саратове В Саратове стартовало обучение общественных наблюдателей на предстоящих сентябрьских выборах Мошенники оставили саратовцев без 60 тыс рублей ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Младенец пострадал в столкновении двух «Лад» в Саратове Новости Саратова - 28.03.2021 0 Сегодня, 28 марта, в Ленинском районе Саратова на пересечении Сокурского тракта и Елшанской улицы столкнулись две машины марки Lada Granta. Об этом сообщили в... В Саратове стартовало обучение общественных наблюдателей на предстоящих сентябрьских выборах 28.03.2021 Мошенники оставили саратовцев без 60 тыс рублей 28.03.2021 Сразу пятеро машин столкнулись у железнодорожного вокзала в Саратове 28.03.2021 Женщина пострадала на пожаре в Озерках 28.03.2021