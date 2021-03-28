Сегодня утром, 28 марта, на пересечении улиц Слонова и Аткарской во Фрунзенском районе Саратова произошло ДТП. Об этом сообщили в городском УГИБДД.

Дорогу не поделили пятеро машин, они получили малозначительные повреждения.

Пострадавших нет.

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