За одни сутки в Саратовском регионе произошли три крупных пожара в лесах.

Причиной этому стала высокая пожароопасная обстановка в области. Об этом сообщил в своём Telegram-канале председатель Саратовского правительства Роман Бусаргин.

Напомним, пожары были зарегистрированы в Марксовском (56 га), Пензенском (1,5 га) и Базарно-Карабулакском (0,7 га) лесничествах.

Так, вечером 13 августа в селе Вязовка Базарно-Карабулакского района огонь почти вплотную подошёл к жилым домам. Площадь пожара составила около 20 га. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

Всего в 2021 году был зарегистрирован 41 лесной пожар общей площадью 1 126,52 га, — уточнил Бусаргин.