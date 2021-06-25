Вчера, 24 июня, состоялась встреча с представителями некоммерческих организаций в новом приюте для бездомных животных Саратова. Объект готов к приему собак и кошек, сейчас там завершаются работы по благоустройству территории. Об этом сообщил председатель правительства региона Роман Бусаргин.

Приют был построен благодаря личному участию Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина. По его предложению объект передадим в безвозмездное пользование некоммерческой организации, у которой уже есть опыт содержания подобных приютов.

— На предыдущей встрече с общественниками договорились, что желающие представят заявки на управление объектом, при этом расходы на коммунальные ресурсы возьмет на себя муниципалитет. На сегодняшний день сразу три организации сообщили о таком желании. Чтобы выбор был объективным, управлению ветеринарии поручено составить критерии соответствия. Они будут представлены все руководителям профильных НКО. Результаты также будут опубликованы. Процесс должен быть максимально открытым и понятным, — отметил чиновник.

До 30 июня приют будет поставлен на учет и передан управлению ветеринарии, до 2 июля специально созданная комиссия определит победителя отбора в соответствии с критериями. До 12 июля планируется передать его в пользование.

Роман Бусаргин также сообщил, что для приютов области будет организован день для бесплатной стерилизации животных. Сегодня проведут несколько операций специалисты нашей ветеринарной клиники. На это направление у приютов больше всего затрат.

Встреча с общественниками пройдет уже в середине июля, когда в приюте Саратова появятся хозяева. К этому моменты организации представят свои предложения по оказанию им помощи.