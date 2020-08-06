Вчера, 5 августа, сразу несколько саратовских интернет-продавцов остались без денег, перейдя по ссылкам от лже-покупателей, сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

На сайте объявлений 33-летний житель Волжского района продавал шубу и 37-летний заводчанин – сотовый телефон. Мужчины пообщались с некими покупателями товаров, которые скинули ссылки для ввода реквизитов карт. Продавцы ввели все необходимые данные, чтобы им перевели деньги за товар, но вместо этого у первого потерпевшего списали 6,09 тысячи рублей, а у второго – 2,55 тысячи рублей.

В аналогичные обстоятельства пропала и 30-летняя жительница Заводского района Саратова, у которой мнимый покупатель списал 4,3 тысячи рублей за продаваемый товар.

Обманутые горожане обратились в полицию, во всех случаях возбуждены уголовные дела.