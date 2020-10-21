За сутки трое жителей Саратовской области скончались от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в минздраве региона.

71-летнего мужчину лечили в терапевтическом отделении частной клиники, у него выросла температура и появилась двухстороняя пневмония, которую выявили на КТ легких. Его перевели в ковидный госпиталь, где он пробыл 15 дней, трое суток на аппарате ИВЛ. Из сопутствующих заболеваний у него была ишемическая болезнь сердца, ревматоидный артрит, аутоимунный тиреоидит.

Не стало и 84-летнего гражданина, у него был сухой кашель и недомогание, общая слабость. Гражданин пил жаропонижающие, а на компьютерной томографии у него нашли двухстороннюю вирусную пневмонию. Врач назначил ему амбулаторное лечение, на седьмой день заболевания у него произошла кратковременная потеря сознания, гражданин вызвал скорую помощь. Его доставили в специализированный стационар, реанимацию. Выяснилось, что у него полисегментарная серозно-гнойная пневмония. Он скончался на следующие сутки на ИВЛ. У мужчины было онкологическое заболевание, ишемическая болезнь сердца.

35-летний гражданин лечился амбулаторно под наблюдением участкового терапевта, принимал антибактериальные, противовирусные, противовоспалительные препараты. Его состояние ухудшалось, бригада “скорой” отвезла пациента в ковидный госпиталь в тяжелом состоянии без сознания на седьмой день заболевания.

В связи с отрицательной динамикой за счет нарастания дыхательной и церебральной недостаточности его перевели на ИВЛ. Объем поражения легочной ткани составил 80 процентов.

Он провел сутки в стационар, страдал артериальной гипертензией и ожирением.

На сегодняшний день в Саратовской области от коронавируса скончались 143 человека.