Два района Саратова остались без воды из-за аварий на водопроводе, сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Для ликвидации повреждения на городских коммуникациях сегодня, 26 февраля, до 24:00 отключено водоснабжение в 39 домах в Ленинском и Кировском районе Саратова по адресам: 1-й Топольчанский проезд, 2, 4, 5А, 7; Батавина, 14, 16, 17А, 19, 21, 23; Мысникова, 2, 3, 3, 3А, 4, 6, 8, 10, 10А, 12А; Зыбина, 4, 6, 10; Казанская, 1, 29; Камчатская, 1; Еремина, 9; Тархова, 37, 39, 41/1, 43, 44, 45А, 46А, 47, 47А, 48; Актюбинская, 1; Тагильская, 58; Павелецкая, 48, 58; поселки Мирный и Саксагай; 2-е отделение совхоза Комбайн в районе Монашенского пруда; частный сектор в пос.Новосоколовогорский.

Кроме того, сегодня на плановый ремонт остановлена подача воды в Ленинском районе Саратова на улицах улицах Антонова, 4, 6; Блинова, 1; Производственная, 3, 3А, 7, 13, 44, 44Б; проспекте Строителей, 6/1; 1-ом проезде Строителей, 5б, 5/1 и в частных домах на Производственной.