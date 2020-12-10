В Саратовской области ЗАГСы будут работать и в праздничные дни.

3 и 5 января граждане также смогут подать документы на регистрацию актов гражданского состояния.

—Новогодние каникулы в этом году начнутся со свадеб. 31 декабря сразу 8 пар успеют узаконить отношения во «Дворце бракосочетаний» до боя курантов, – рассказала руководитель управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

Отметим, что до снятия ограничительных мероприятий в регионе прием заявлений идет по предварительной записи. Это можно сделать по телефону или через интернет-приемную.