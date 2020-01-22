Заместитель председатель обновленного российского правительства Дмитрий Чернышенко является уроженцем Саратова.

Новый вице-премьер родился в 1968 году в Саратове, правда, как пишут, очень скоро он вместе с родителями переехал в Сочи. Окончил тот же университет, что и новый премьер-министр Михаил Мишустин — Московский государственный технологический университет «Станкин», занимался рекламным бизнесом.

С 2005 по 2014 годы Дмитрий Чернышенко работал президентом Организационного комитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года Сочи. В 2005-2007 годах возглавлял комитет по заявке на проведение Олимпийских игр. До своего назначения заместителем председателя правительства, был президентом холдинга «Газпром-медиа».