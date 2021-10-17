В пятницу, 15 октября, саратовский минтранс провел очередной рейд по выявлению нарушителей масочного режима.

Совместно с полицией специалисты министерства транспорта проверяли водителей и пассажиров в районе Мирного переулка, где располагается конечная остановка нескольких городских маршрутов.

В этот раз масочный режим соблюдали все проверенные водители. Среди пассажиров было несколько нарушителей, которые отделались разъяснительными работами.

В отделение полиции доставили пару молодых людей, которые категорически отказались надеть маски. Молодой человек объяснил это своим состоянием здоровья, якобы не позволяющим носить маску.

Помимо маршруток и автобусов, правоохранители проверяли водителей такси на предмет ношения маски. Среди них нарушений тоже не было.