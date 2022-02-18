Штамм омикрон начал существенно лидировать перед другими штаммами коронавируса в Саратовской области. Об этом сообщила главный санитарный врач Саратовской области Ольга Кожанова.

Она сообщила, что к такому выводу пришли на основании множества молекулярно-генетических исследований. Выяснилось, что имеется почти полное вытеснение штаммом омикрон других штаммов коронавируса.

Кожанова также сообщила, что среди совершеннолетних заболеваемость увеличилась на 1,5 тысячи человек, но темпы прироста замедлились с 44% до 6%.