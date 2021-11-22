В среднем, саратовцы зарабатывают от 17 до 37 тысяч рублей. Такие данные предоставили «РИА-НОВОСТИ» в рейтинге регионов по уровню зарплат.

Исследование показывает процент жителей в регионах, которые зарабатываю более 100 тысяч рублей в месяц. По этому показателю Саратовская область оказалась на 56 месте рейтинга. Зарплату выше указанной суммы в Саратовской области получают 2,3% работников. Доля работающих с зарплатой ниже 15 тысяч составила 18,9%.

На первом месте рейтинга оказался чукотский автономный округ. Доля рабочего населения, имеющая зарплату свыше 100 тысяч рублей составила 46,2%. Второе место занял Ямало-Ненецкий автономный округ с 40,5 процентами, и Магаданская область с 32,1 процентом заняла третье место.