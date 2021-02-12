В Саратовской области средняя зарплата составляет 38,65 тысячи рублей. Об этом сообщили аналитики одной из площадок по поиску работы.

За год она выросла на 2,85 тысячи рублей, но это все же ниже среднего по России на 17 процентов.

Чаще всего зарплаты ниже среднерыночных у бухгалтеров (29,9 тысячи рублей), учителей (35 тысячи рублей), административного персонала (30,2 тысячи рублей), гостинично-ресторанной и туристической сферах (29 тысячи рублей).

Каждому второму представителю этой профессии на основные нужды не хватает 20 тысяч рублей.