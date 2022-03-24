Средняя зарплата в Саратовской области по итогам января 2022 года составила 37 354 рубля.

Об этом сообщает председатель областного правительства Роман Бусаргин.

По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года показатель вырос на 10,2%.

Наиболее высокие темпы увеличения оплаты труда наблюдаются в следующих сферах: профессиональная, научная и техническая деятельность (+33,1%), деятельности в области информации и связи (+23,6%), добыча полезных ископаемых (+18,7%), деятельность по операциям с недвижимым имуществом (+18,1%), деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (+15,5%), торговля и ремонт автотранспортных средств (+14,5%).

Бусаргин отмечает, что сразу по 7 видам деятельности уровень заработной платы по итогам января текущего года оказался выше, чем в среднем по области.

Среди них добыча полезных ископаемых (61 713 рублей), деятельность в области информации и связи (59 810 рублей), профессиональная, научная и техническая деятельность (48 774 рубля), финансовая и страховая деятельность (46 935 рублей), обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха (46 331 рубль), транспортировка и хранение (43 410 рублей), обрабатывающие производства (38 162 рубля).