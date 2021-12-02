Продлен срок действия сертификата о перенесенном коронавирусе. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Также он отметил, что полученные ранее сертификаты также подлежат продлению срока до 12 месяцев со дня получения.