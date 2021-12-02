Домой Рубрики Новости Саратова Срок действия сертификата о перенесении коронавируса продлили до года РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Срок действия сертификата о перенесении коронавируса продлили до года По Новости Саратова - 02.12.2021 95 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Продлен срок действия сертификата о перенесенном коронавирусе. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Также он отметил, что полученные ранее сертификаты также подлежат продлению срока до 12 месяцев со дня получения. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Администрация Волжского района ответила, что за падение кирпичей на саратовцев ответственна УК Жительница Энгельса разбилась насмерть при падении с 6-го этажа Росгвардейцы задержали двух объявленных в розыск саратовцев ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Администрация Волжского района ответила, что за падение кирпичей на саратовцев ответственна... Новости Саратова - 02.12.2021 0 Администрация Волжского района ответила на публикацию "Новостей Саратова" о падении кирпичей на головы саратовцев. Напомним, жители пожаловались на опасное место на Кутякова, 22. Там регулярно осыпается... Погрузка на Приволжской железной дороге составила около 3 млн тонн в... 02.12.2021 Перевозки пассажиров на Приволжской железной дороге выросли на 8,4% в ноябре 02.12.2021 Жительница Энгельса разбилась насмерть при падении с 6-го этажа 02.12.2021 Росгвардейцы задержали двух объявленных в розыск саратовцев 02.12.2021