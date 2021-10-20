Необходимо сократить срок ожидания результата теста на коронавирус в Саратовской области. Такое распоряжение дал глава региона Валерий Радаев на заседании координационного совета 19 сентября.

Соответствующий документ уже подписан Роспотребнадзором.

От жителей Саратова и Вольска неоднократно поступали жалобы, что поликлиники не только долго делают тест, но и не сообщают его результаты.

— Прошу министра разобраться. Если при отрицательном тесте людям не звонят по умолчанию, это заранее нужно оговаривать, — обозначил губернатор.