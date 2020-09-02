Вчера, 1 сентября, в квартире на улице 4-я Дачная в Саратове была обнаружена мертвая 46-летняя женщина с телесными повреждениями, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей. Сразу же следователи при содействии полицейских выявили предполагаемого злоумышленника – 32-летнего местного жителя.

Удалось установить, что в ночь с 30 на 31 августа у 32-летнего мужчины и его 46-летней сожительницы гостил молодой человек, которого привела в гости женщина. Внезапно при госте возлюбленные начали выяснять отношения, тот поспешил удалиться, но раздор уже было не остановить.

В процессе конфликта 32-летний мужчина начал ударять некогда свою возлюбленную, которая скончалась от полученных ударов. Установлено, что женщина погибла от тупой травмы живота с повреждением селезенки.

Когда следователи задержали мужчину, тот не стал юлить и раскаялся в содеянном. Сейчас его хотят заключить под стражу до вынесения судом приговора.