Председатель Государственной думы Вячеслав Володин осмотрел реконструируемый в Саратове стадион «Спартак», сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

Спикер госдумы отметил, что сделает все, чтобы стадион был восстановлен в первоначальном виде, но при этом он напомнил, чтобы при реконструкции «Спартака» использовались самые современные строительные технологии и материалы.

— Отображение той эпохи должно быть, когда стадион был в расцвете. Тут с одной стороны парк, с другой Волга. Будущее должно быть в реконструкции. Чтоб здесь было все современно, — сказал Вячеслав Володин.

Он вместе с губернатором Валерием Радаевым и мэром Михаилом Исаевым осмотрел план, какие работы должны делать — реконструкцию полей, входной зоны вместе с входной группы

— На это средств достаточно, — сказал Вячеслав Володин.