Сегодня, 1 октября, председатель ГД Вячеслав Володин в ходе своего визита посетил стадион «Спартак» в Саратове.

Он отметил отставания по работам, как и на предыдущих двух объектах.

Плоскостные сооружения сделали вовремя — 1 сентября, в рамках благотворительного проекта федерального политика. Ремонт входной группы взял на себя город, его планируют закончить в конце ноября.

Вячеслав Володин отметил, что это можно было делать одновременно со сдачей плоскостных сооружений и напомнил, что при минусовых температурах многие работы проводить нельзя. Все зависит от подрядчика и заказчика.

— С таким отношением города и чиновников восстанавливать объекты в Саратове мы будем очень долго, — резюмировал Вячеслав Володин.

После завершения работ на первом этапе реконструкции занятия спортом на стадионе и посещение зимнего катка останется бесплатным для жителей.

Отметим, что после многочисленных обращений жителей председатель ГД вышел с инициативой реконструкции и взял на себя финансовый вопрос.

В ходе визита Вячеслава Володина по многим объектам наблюдаются отставания по срокам.



