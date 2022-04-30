В городе Марксе Саратовской области состоялось долгожданное событие для всех, кто любит спорт и здоровый образ жизни. После реконструкции открылся долгожданный стадион.

Это стало возможным благодаря участию в федеральной программе «Спорт – норма жизни!» национального проекта «Демография», но и со стороны команды районной администрации было приложено немало усилий, чтобы заявиться и реализовать этот важный для людей социальный проект. Стоимость проекта более 130млн рублей. Глава района Дмитрий Романов вручил юному спортсмену, капитана футбольной команды «Мелиоратор» Андрея Клещёва символический ключ от обновлённого стадиона.

О том, что это событие воспринимается, как чудо, говорили уважаемые ветераны спорта — наш земляк, отличник физической культуры СССР Юрий Чечнёв, организатор и родоначальник турнира по футболу среди дворовых команд на кубок Губернатора Саратовской области Николай Евстапович Мозговой, мастер спорта по футболу, игрок за сборную РСФСР, Почётный гражданин г. Саратова Виктор Михайлович Чернышков. Они вспоминали далёкие события из своей спортивной жизни, связанные со «Стартом» и выразили надежду, что традиции марксовского спорта будут с честью продолжены, что здесь воспитают не одно поколение спортсменов, которые принесут победную славу района. Николай Евстапович Мозговой озвучил, что финал областного кубка по дворовому футболу проведут на Марксовском поле!

Отдельного восторга заслуживает сама организация праздника – перед трибунами прошли, проехали на велосипедах и лыжероллерах, пробежали по дорожке наши легкоатлеты, представители футбольных и хоккейных команд, в общем все, кто занимается спортом, приобщается к здоровому образу жизни. Зажигательные флешмобы и хореографические композиции, в этом зрелищном действе приняли участие порядка 600 человек! Атмосфера получилась и ностальгическая и вместе с тем современная, спасибо всем, кто постарался сделать открытие «Стадиона» незабываемым!