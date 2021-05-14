Председатель ГД Вячеслав Володин посетил стадион «Торпедо», который сейчас находится в аварийном состоянии.

Это последний из старейших стадионов Саратова, который пока остался без реконструкции. В 2019-2020 годах отремонтировали стадион «Волга», на «Спартаке» завершены работы в рамках первого этапа.

Работы пройдут в рамках благотворительного проекта. Федеральный политик предложил начать их в июне, закончить августом. И отметил, что растягивать их на полгода нельзя.

Он сообщил о будущих планах — реконструкции здания культурно-спортивного центра, который находится рядом со стадионом.