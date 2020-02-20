Стал известен график работы отделений «Почты России» в праздничные дни. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.

Так, 23 февраля и 8 марта отделения работать не будут. Также в эти дни до получателей не дойдет корреспонденция и не произойдет их выемка из ящиков.

В канун обоих праздничных дней, 22 февраля и 7 марта, отделения будут работать на час меньше. В 24 февраля и 9 марта операторы связи будут функционировать по графику воскресенья.

— Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ, — говорится в сообщении.