В Саратовской области с 27 октября по 7 ноября по распоряжению губернатора вводится режим нерабочих дней.

Зампред правительства Роман Грибов опубликовал в Instagram график работы учреждений социальной сферы в период локдауна на территории Саратовской области.

В школах и учреждениях СПО введут каникулы, в детских садах будут работать дежурные группы с 27 по 29 октября и с 1 по 3 ноября.

Поликлиники будут работать с 27 по 29 октября и с 1 по 3 ноября с 8 утра до 8 вечера. Стационары будут работать в штатном режиме.

В музеи и театры можно пройти по QR-коду c 25 октября, а в фитнес-центры, бассейны и аквапарки с 29 октября.

Учреждения социальной защиты будут работать по предварительной записи, как и центры занятости.