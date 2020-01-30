Стал известен последний законный день охоты на пушного зверя в Саратовской области.

По информации комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона, охота на зайцев, лисиц, волков, корсаков, енотовидных собак, хорьков и куниц разрешена до 31 января.

Специалисты сообщают, что в текущем году было выдано рекордное количество разрешений на отстрел пушнины — девять тысяч.

— Охотникам необходимо сдать разрешения по месту получения в 20-дневный срок после закрытия сезона. За несданные разрешения охотнику грозит административное наказание и штраф в размере от 500 до четырех тысяч рублей, — напомнили в комитете.